Super Dragon Ball Heroes 2: il nuovo poster mostra la trasformazione finale di Vegeth!

Il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes inizierà molto presto e, basandoci su quanto mostrato nel primo poster ufficiale, non mancheranno certo le sorprese. La serie di Atsuhiro Tomioka del resto si è costruita una reputazione grazie alla quantità smisurata di fan service, e a quanto pare la prossima Saga non sarà assolutamente da meno.

Il nuovo poster, infatti, mostra una nuova trasformazione per Vegeth, che a quanto pare sbloccherà il potere del Super Saiyan di quarto livello Limit Breaker. Vegeth ha già sbloccato la trasformazione in Super Saiyan 4 due anni fa durante lo scontro con Cumber, ed ora è pronto ad unire alla sua forma definitiva il potere del Limit Break, controllato per la prima volta da Goku e Vegeta durante la battaglia con Janemba.

Il nuovo poster conferma il ritorno in scena di Fuu, che a quanto pare continuerà ad essere la nemesi dei due protagonisti anche nel nuovo arco narrativo. Nell'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes 2 lo scienziato ha avuto qualche difficoltà contro Vegeth Super Saiyan Blue, dunque possiamo aspettarci un nuovo power up anche per lui, o in alternativa l'entrata in scena di un nuovo antagonista.

