Super Dragon Ball Heroes 2: un nuovo power-up e il ritorno di una tecnica nell'episodio 6

A nemmeno pochi giorni dal debutto dell'episodio 5 di Super Dragon Ball Heroes 2, ecco che in rete si torna nuovamente a parlare dell'arco narrativo di Big Bang Mission. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate le prime informazioni sulla nuova puntata che promettono nuovi eclatanti colpi di scena.

La battaglia contro Janemba, villain che tra l'altro sembra far fronte a una crisi di identità all'interno del franchise, si sta rivelando più entusiasmante del previsto, grazie alla collaborazione tra Goku e Vegeta e le loro due rispettive versioni di una dimensione alternativa. DBSChronicles ne ha inoltre approfittato per condividere la sinossi dell'episodio 6, intitolato per l'occasione "Esplode il Pugno del Drago! Super Saiyan 4 al Massimo Potere - Supera i tuoi limiti", che qui segue:

"Durante la feroce battaglia contro Janemba, compaiono improvvisamente Salsa e Putine, due divinità dell'Oscuro Reame Demoniaco. Seguendo il loro consiglio, Goku e Vegeta affidano i propri poteri a Xeno Goku e Xeno Vegeta. Una luce rossa inizia a fuoriuscire dai corpi dei due guerrieri Xeno, mentre una nuova aura dal colore differente inizia ad avvolgerli..."

Come promette lo stesso titolo, dunque, i nostri eroi sfodereranno per la prima volta dopo tanto tempo l'asso nella manica di Goku Super Saiyan 3, ovvero il "Pugno del Drago". Al termine della puntata, inoltre, dovrebbe fare la sua prima apparizione il nuovo villain di Super Dragon Ball Heroes 2. L'insider, infine, conferma che da questo momento in avanti l'anime uscirà regolarmente con un episodio al mese.