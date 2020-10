Super Dragon Ball Heroes 2: l'ottavo episodio è ora disponibile, tutti i dettagli

L'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission è finalmente disponibile alla visione. Fulcro della puntata dell'anime promozionale tratto dall'omonimo videogioco arcade è la spettacolare battaglia tra Vegeth e Super Fu.

Come anticipato, nell'ottava puntata di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission Vegeth domina la scena. Prima della sua incredibile comparsa, però, l'anime promozionale, che ricordiamo essere assolutamente non canonico, si concentra sui Pattugliatori del Tempo.

Rapiti da Towa, Xeno Goku, Xeno Vegeta e Trunks comprendono finalmente i suoi obiettivi. Nel tentativo di liberarsi, Xeno Goku scatena la piena potenza del Super Saiyan 4, ma viene immediatamente bloccato dalla comparsa di un nuovo avversario che attrae i protagonisti in un buco nero.

Nel frattempo, Goku e Vegeta sono impegnati in una feroce battaglia contro Fu. Per contrastare l'aura malvagia di Cumber, i due decidono di utilizzare i Potare e di fondersi in Vegeth, ma Fu non resta a guardare e si trasforma in Super Fu. Dopo uno spettacolare combattimento, improvvisamente di fronte ai due formidabili guerrieri compare l'albero dell'universo. Il risultato, però, non è quello sperato da Fu. Sul finire dell'episodio, Beerus e Champa, accompagnati dai rispettivi angeli, evocano Super Shenron, drago che appare quando vengono raccolte le sette Super Sfere del Drago. Quale sarà il loro desiderio? In attesa di scoprirlo, osservate questo esilarante errore commesso nell'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission.