Super Dragon Ball Heroes 2: un poster ci offre uno sguardo sui personaggi

Il nuovo arco narrativo dell'anime Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission ci si presenta in anteprima con un poster che ci offre uno sguardo su vecchi e nuovi personaggi della serie spin-off del capolavoro di Akira Toriyama.

Super Dragon Ball Heroes è la trasposizione anime del gioco arcade Dragon Ball Heroes iniziata nel 2018. Pur non venendo ritenuta canonica anche questa serie attira a se numerosi fan del franchise riportando molti elementi dell'originale Dragon Ball in nuove forme che non si sarebbero mai potute vedere nel manga originale, come Vegeta Super Saiyan 3 o Trunks Super Saiyan God.

In precedenza era già stata annunciata una data d'uscita per il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission e con l'avvicinarsi di quest'ultima veniamo in possesso delle prime key visual. In particolare quella condivisa dall'utente Twitter DbsHype ci mostra Goku e Vegeta nuovamente fusi in Vegeth, il malvagio scienziato Fuu, Jiren e Goku nella sua forma Ultra Istinto. Inoltre anticipa l'apparizione di Vegeth Super Saiyan 4 Limit Break.

Attualmente nella serie animata abbiamo visto i due eroi fusi scontrarsi con Fuu che si è rivelato essere uno dei nemici più forti mai affrontati dai guerrieri Z sia nella serie canonica che in questo spin-off.

E voi state seguendo Super Dragon Ball Heroes? Siete in attesa del prossimo arco narrativo? Se siete fan della serie vi invito anche a dare un'occhiata a questa statuetta di Toppo da Dragon Ball Super.