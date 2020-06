Super Dragon Ball Heroes 2: il ritorno di un celebre e storico villain nell'episodio 5?

L'adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission continua indisturbata la sua corsa ormai nel pieno della seconda stagione. I nostri eroi, infatti, sono alle prese con il malvagio piano di Fu che è persino riuscito a riportare in vita storici antagonisti del franchise.

Nella giornata odierna ha fatto il suo debutto l'episodio 4 dell'anime, incentrato per lo più in una dimensione parallela con il combattimento tra il misterioso Dr. W contro Xeno Goku e Xeno Vegeta. Quest'ultimo, in particolare, ha finalmente mostrato agli appassionati del franchise il Super Saiyan 3, trasformazione mai raggiunta dal Principe dei Saiyan nell'immaginario canonico dell'opera. Ad ogni modo, in rete è già trapelata la sinossi della quinta puntata, intitolata "Una Battaglia Decisiva all'Inferno! Un nuovo Janemba", che qui segue:

"Riportato in vita dalle mani di Dr. W, Janemba combatte contro Xeno Goku e Xeno Vegeta. Dopo Janemba, il quale è potenziato dai poteri del Super Saiyan 4, anche Goku e i suoi amici, che si trovavano in luogo diverso, appaiono improvvisamente mentre danno la caccia a Fu. Sia Goku Xeno che Goku riescono a spazzare via Janemba con una raffica di vento, ma ecco che appaiono due ombre misteriose nel cielo...!!"

Attualmente, l'episodio 5 non ha ancora una data di uscita programma, ma vi terremo aggiornati qualora avessimo maggiori novità in merito. Nel frattempo potete alleggerire l'attesa con la nuova key visual di Super Dragon Ball Heroes 2 allegata in calce alla notizia.