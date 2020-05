Super Dragon Ball Heroes 2: rivelato il titolo e la sinossi per l'episodio 4

Super Dragon Ball Heroes è finalmente tornato con il terzo episodio che ha riportato in auge vecchie conoscenze appartenenti ad alcune iconiche pellicole del franchise. Ma quali sviluppi attendono i nostri eroi nella prossima puntata? Scopriamolo insieme grazie ai primi leak trapelati in rete.

Il Piano di Fu sembra procedere regolarmente, seppur Goku e Vegeta, chiarito il malinteso con gli dei della distruzione, si sono intromessi per impedire la crescita ulteriore delle radici che stanno velocemente riempiendo l'intera volta della Terra. Al fine di evitare ostacoli di alcun tipo, Fu è riuscito a riportare in vita alcuni esseri malvagi, tra cui Bojack e persino Turles. I due, infatti, hanno interrotto l'avanzata dei due protagonisti per intraprendere un'attesa rivincita, tra l'altro con un potere maggiorato grazie al frutto dell'albero divino. Ad ogni modo, l'episodio 4, intitolato "Sorprendi l'Oscurità! Il Misterioso Dr.W.", è così descritto:

"Mentre imperversa il feroce scontro tra Goku e Vegeta contro Bjack e Turles, improvvisamente Dogidogi rilascia un'oscura e sinistra luce. Nello stesso momento, Xeno Goku e Xeno Vegeta hanno intrapreso uno scontro con Mr.W che, con facilità, continua ad evitare ogni loro attacco. Quale sarà il motivo dietro il suo sorriso spavaldo?"

Anche l'episodio 4 di Super Dragon Ball Heroes, dunque, sarà caratterizzato dall'azione e dedicato a due differenti battaglie. E voi, invece, avete apprezzato la scorsa puntata? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.