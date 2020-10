Super Dragon Ball Heroes 2: un saiyan malvagio sta per fare il suo ritorno

Abbiamo conosciuto la razza dei saiyan in Dragon Ball Z e per gran parte della storia questi sono stati nemici. Con Dragon Ball Super, la specie è aumentata di numero grazie agli innesti del Multiverso. Molti di questi sono stati ripresi in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, l'anime non canonico e che va in onda su Youtube mensilmente.

Grazie al settimo episodio, Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission è tornato a far parlare di sé. In una delle scene dell'episodio, Goku e Vegeta vengono a sapere che Cumber tornerà. Per ora il cattivo sembra non avere molte possibilità di movimento considerato che è stato catturato da Fu che vuole studiare e sfruttare la sua aura corruttiva.

Per questo lo vediamo in catene e intrappolato in una capsula con un liquido dentro, in uno stato forse comatoso. Anche in questo stato però Fu è riuscito a usare il potere della sua aura che permette di corrompere le altre persone e mandarle in stato di berserk. Fu ha usato quest'energia contro i protagonisti di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission ma questi sono riusciti a ribaltare la situazione grazie alla fusione in Vegeth.

Adesso però è solo questione di tempo prima che Cumber distrugga le proprie catene e si liberi dalla morsa di Fu. A quel punto il saiyan malvagio dovrà riaffrontare Goku e Vegeta.