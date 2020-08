Super Dragon Ball Heroes 2: uno scontro predestinato nell'episodio 7

La saga di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission sta cogliendo la palla al balzo per proporre tutte quelle trasformazioni che i fan hanno sempre desiderato ammirare, basti pensare a Vegeta Super Saiyan 3. Ad ogni modo, le sorprese non sono ancora finite in quanto il prossimo episodio sarà incentrato sull'azione.

Dopo la particolare comunione tra il Super Saiyan God e il Super Saiyan 4 della scorsa puntata, in rete si inizia già a discutere sull'episodio di settembre intitolato per l'occasione "Terrore Inferocito! Il Ritorno dell'Aura Oscura!". L'utente DBSChronicles, inoltre, ha avuto modo di condividere sui propri canali social la sinossi della prossima puntata che qui segue:

"Goku e i guerrieri Z invadono la spaccatura temporale per raggiungere il luogo dove cresce l'albero dell'universo. Gohan e l'Androide 17, che si trovano già in quel luogo a causa di Fuu, combattono contro i loro arcinemici, Bojack e Super C-17. Inoltre, grazie all'intervento di Towa, i pattugliatori del tempo sono improvvisamente scomparsi lasciando Goku e Vegeta a combattere Fuu. Durante il combattimento, Fuu manda all'attacco Cumber che, attraverso la sua aura oscura, manda i due saiyan in berserk..."

E voi, invece, cosa vi aspettate dal prossimo episodio? Diteci la vostra, opinione a riguardo come di consueto, con un commento qua sotto.