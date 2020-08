Super Dragon Ball Heroes 2: il SSJ God incontra il SSJ 4 nell'episodio 6

Il consueto appuntamento mensile con l'adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, la trasposizione televisiva dell'omonimo videogioco spin-off, torna a far parlare di sé in concomitanza con l'uscita del nuovo episodio. La battaglia contro Janemba è a un punto di svolta?

Le anticipazioni della sesta puntata hanno non poco stuzzicato le aspettative dei fan poiché promettevano un'unione tra il Super Saiyan God e il Super Saiyan 4. Ad ogni modo, TOEI Animation ha risposto adeguatamente alla chiamata introducendo l'ennesima novità non-canonica per il franchise.

Nonostante la superiorità numerica e la presenza di ben 3 guerrieri con il SSJ God e altri 2 al quarto stadio, Janemba non ha avuto alcuna difficoltà a mettere comunque alle strette i suoi molteplici avversari. Pertanto, Goku e Vegeta decidono di unirsi insieme a Xeno Trunks e Pan per attuare quella stessa procedura in grado di sbloccare il potenziale divino dei saiyan. Xeno Goku e Xeno Vegeta riescono così a raggiungere un potenziale incredibile, frutto della comunione tra il SSJ God e il SSJ 4. Divenuti ormai decisamente più potenti, i due saiyan partono all'attacco sfoderando insieme un micidiale Pugno del Drago che mette definitivamente al tappeto Janemba. Nel frattempo, da qualche parte, scopriamo che colui che doveva essere un inedito antagonista non è altro che Hearts.

Vi ricordiamo, infine, che potete recuperare la puntata tramite il video allegato in cima alla pagina.