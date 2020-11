Super Dragon Ball Heroes 2: la trasformazione finale di Xeno Vegeth in queste immagini

Nonostante sia un'opera non canonica, al momento l'unica serie animata che porta gli appassionati a vivere l'azione del franchise di Akira Toriyama è Super Dragon Ball Heroes. L'anime promozionale sta regalando diverse gioie ai fan, i quali prossimamente ammireranno la forma finale di Xeno Vegeth.

Come già svelato in un poster promozionale del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes 2, Xeno Vegeth tornerà a mostrarsi in tutta la sua potenza. La fusione di Xeno Goku e Xeno Vegeta arriverà alla sua trasformazione definitiva, il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Questo nuovo e clamoroso debutto potrebbe regalare ai fan il personaggio più forte dell'intero franchise. E voi cosa ne pensate del suo look? Quale antagonista sarà in grado di sfidare questo fenomenale personaggio?

Tuttavia, non è ancora chiaro quando avremo l'onore di conoscere Xeno Vegeth Super Saiyan 4 Limit Breaker. Attualmente, l'anime promozionale vede Goku e Vegeta impegnati in un duro scontro con Super Fu. Qualora i due Saiyan non dovessero riuscire a fermare la minaccia dello scienziato pazzo, Xeno Vegeth sarebbe costretto a intervenire per risolvere lo scontro. Goku Ultra Istinto si scatena in un nuovo artwork ufficiale di Super Dragon Ball Heroes. In attesa del decimo anniversario, nuovi poster omaggiano Super Dragon Ball Heroes.