Super Dragon Ball Heroes 2, ufficiale: il nuovo arco narrativo inizia a novembre

È ufficiale, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission tornerà presto con un nuovo arco narrativo, in concomitanza con un episodio speciale inedito intitolato "Corri sul campo di battaglia! Dragon Ball Heroes!". Nel corso del mese di novembre dunque, arriveranno per la prima volta in assoluto ben due episodi dell'anime.

In calce potete dare un'occhiata alla prima visual della nuova saga, in cui vengono mostrati Jiren, Goku Ultra Istinto e una nuova trasformazione che lascerà indubbiamente a bocca aperta centinaia di migliaia di fan. A quanto pare infatti, è estremamente probabile che vedremo per la prima Vegeth Super Saiyan 4 Limit Break, una nuova fusione tra Goku e Vegeta dal potenziale incredibile.

L'episodio 8 di Super Dragon Ball Heroes 2 ha mostrato tutta la forza di Vegeth Super Saiyan Blue, e a quanto pare il nuovo arco narrativo rivelerà finalmente quale tra le due trasformazioni è la più forte. Naturalmente, se Vegeth fosse in grado di utilizzare il Limit Break, si ergerebbe automaticamente tra le trasformazioni più potenti in assoluto.

Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 5 debutterà il prossimo 26 novembre, mentre al momento non è stata rivelata ancora una data per quanto concerne l'episodio speciale. In tutti i casi, nuove informazioni sull'anime saranno rivelate nel corso del Jump Festa 2021, in programma per il prossimo 19 dicembre.