Super Dragon Ball Heroes 2: l'ultima puntata dell'anime introduce Trunks Super Saiyan 3

Nonostante la non-canonicità di Super Dragon Ball Heroes, è interessante notare come TOEI Animation stia mettendo in campo tutte quei power-up mai mostrati nell'anime originale. L'episodio 5 dell'adattamento televisivo dell'omonimo videgioco ha colto l'occasione per mostrare al pubblico una nuova trasformazione per Trunks.

Dopo aver esaudito il desiderio dei fan e aver messo in campo Vegeta Super Saiyan 3 lo scorso mese, questa volta è il turno di Trunks raggiungere il medesimo stadio. Il figlio del Principe dei Saiyan, infatti, è stato al centro dell'episodio insieme alle due differenti versioni di Goku e Vegeta per fronteggiare Janemba, i quali poteri sono stati rinvigoriti grazie all'influenza di Fu. Ma a proposito del villain del 12° film del franchise, avete notato questo dettaglio che sembra decanonizzare Janemba da Dragon Ball?

Ad ogni modo, a raggiungere lo stadio di Super Saiyan di terzo livello è nuovamente Xeno Trunks, ovvero quella versione del personaggio appartenente a un'altra dimensione. Quest'ultimo, infatti, per dare una mano a Goku e Vegeta contro il temibile avversario non ha esitato un istante a gettarsi nella mischia dimostrando di riuscire a padroneggiare con maestria l'ultimo stadio del Super Saiyan ad ora conosciuto nell'immaginario canonico.

E voi, invece, quale altra forma vorreste vedere all'interno di Super Dragon Ball Heroes? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.