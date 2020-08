Super Dragon Ball Heroes 2: Vegeth sta per tornare in una veste del tutto nuova?

Attraverso la saga di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission il franchise sta tentando di proporre nuove carte da giocare per incrementare la popolarità dell'opera, anche attraverso personaggi inediti e trasformazioni del tutto inedite. A tal proposito, potremmo fare presto la conoscenza di una nuova variante di Vegeth.

L'episodio 6 dell'adattamento animato dell'omonimo videogioco, previsto al debutto il prossimo 27 agosto, mostrerà tutto il potere del nuovo power-up per il Super Saiyan 4, ovvero il "SS4 Limit Breaker Ritual", caratterizzata alla vista da un'aura più vicina alla sfera divina. Questa nuova trasformazione sembra essere la prossima carta vincente di TOEI Animation e del franchise per proporre inediti potenziamenti. Ma a proposito di novità, l'ultimo capitolo del manga di Super Dragon Ball Heroes ha presentato un nuovo villain caratterizzato dalla presenza di un'aureola.

Ad ogni modo, in occasione di un evento dedicato al brand, nelle scorse ore è stata mostrata al pubblico un immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae una misteriosa figura caratterizzata dal SS4 Limit Breaker Ritual. I fan hanno immediatamente iniziato a speculare in merito all'identità del soggetto, trovando alcune forti somiglianze in Vegeth, seppur non sia stata esclusa la possibilità che possa trattarsi di Gogeta.

E voi, invece, chi credete che sia questa nuova figura? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.