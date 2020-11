Super Dragon Ball Heroes: 5 antagonisti che meriterebbero di essere canonici

Super Dragon Ball Heroes ha dimostrato di essere ben più che solamente un'anime promozionale. Nonostante gli episodi durino solamente una manciata di minuti, essi hanno introdotto personaggi degni di nota, i quali meriterebbero di debuttare nella serie principale.

L'unico vero limite di Super Dragon Ball Heroes è la non canonicità. La serie promozionale, infatti, pur basando le proprie avventure sui personaggi del franchise di Toriyama, non è ritenuta ufficiale. Tuttavia, l'anime ha introdotto trasformazioni epiche, personaggi storici e nuovi antagonisti. Questi ultimi, seppur non iconici come Freezer o Cell, sono realizzati in maniera egregia, tanto da meritarsi la canonizzazione.

Il primo grande avversario originale di Super Dragon Ball Heroes è Cumber, il Saiyan irrefrenabile. Relegato nel pianeta prigione, Cumber è guidato da impulsi violenti e crudeli; una versione sotto steroidi di Broly. L'unico obiettivo del Saiyan è quello di combattere e sconfiggere brutalmente i propri avversari.

Uno degli avversari principali di Dragon Ball GT è l'alieno mutante Baby. Prendendo ispirazione da lui, in Super Dragon Ball Heroes hanno debuttato Kamin e Oren, due Tsufuru in grado di resistere a Hit e d'impossessarsi di Vegeta. Ma i due rappresentano una minaccia ancora maggiore fondendosi. Dalla loro unione nasce Kamioren, avversario gigante dalla straordinaria potenza.

Principale antagonista della prima serie è Hearts. Il suo obiettivo è creare il Seme dell'Universo per uccidere gli Dei e liberare dalla loro oppressione gli universi. Lo scopo di Hearts è apparentemente logico, ma in realtà il suo fine non è nient'altro che malvagio.

Come da tradizione per il franchise, anche in Super Dragon Ball Heroes è presente uno scienziato pazzo, il Dottor W. Il braccio destro di Fu aiuta a dare nuova vita a Janenmba, oltre che affrontare i Super Saiyan di quarto livello convertendo i loro attacchi in dati.

L'intera trama di Super Dragon Ball Heroes ruota attorno al complotto di Fu. tuttavia, Fu non è solo un grande stratega, ma anche un abile avversario in grado di competere con il Super Saiyan God e con gli Xeno Super Saiyan 4. E secondo voi quale di questi personaggi meriterebbe di debuttare in Dragon Ball Super? Un episodio celebrativo di Super Dragon Ball Heroes è stato pubblicato per i dieci anni della serie. Ammiriamo la trasformazione finale di Xeno Vegeth in Super Dragon Ball Heroes.