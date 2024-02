Super Dragon Ball Heroes, 5 scontri epici che ci hanno fatto sognare

Con quarant'anni di storia alle spalle, Dragon Ball è il manga/anime più famoso al mondo. In quanto tale, oltre ai numerosi progetti ufficiali, esistono anche delle produzioni originali che non fanno parte della linea canonica creata da Akira Toriyama e proseguita poi da Toyotaro.

Tra gli anime ufficiali di Dragon Ball troviamo Super Dragon Ball Heroes, una serie animata non canonico che più che come un vero racconto si pone come un promozionale per l'omonimo videogioco arcade e per il suo manga.

Non è la trama il punto forte di Super Dragon Ball Heroes, che racimola il suo cast dal vastissimo canone del franchise ampliandolo con personaggi e trasformazioni originali – a proposito sapete quali sono le trasformazioni più forti di Super Dragon Ball Heroes?. Pregio di questo anime promozionale è proprio il contrapporre personaggi che nella linea temporale classica non hanno mai potuto sfidarsi. Ecco quali sono i cinque scontri di Super Dragon Ball Heroes che ci hanno fatto sognare.

Nella serie originale non abbiamo mai potuto vedere Freezer combattere al fianco di suo fratello Cooler, peraltro un personaggio che non rientra nel canone dell'opera. Super Dragon Ball Heroes ci offre questa possibilità riunendo i due figli di Re Cold nelle loro versioni più potenti. Golden Freezer si riunisce con Golden Meta Cooler per andare a combattere Omega Shenron, il drago malvagio di Dragon Ball GT. Si tratta di uno scontro sensazionale che riunisce serie diverse e distanti, che però vede i due fratelli uscire sconfitti.

Super Dragon Ball Heroes ci riporta Broly, ma non quello buono e canonico di Dragon Ball Super. Il Broly di SDBH è quello malvagio e fuori di testa che tutti amavano, ma ancora più forte e spaventoso! Qui, Broly raggiunge il Super Saiyan 4 e l'unico modo per batterlo è quello di ricorrere a Xeno Gogeta SSJ4.

La Ultra God Mission ci riporta indietro alla Kamehameha padre-figlio della Saga di Cell, ma rendendo ancora più bello quel momento. In Super Dragon Ball Heroes Goku, Bardack e Gohan scagliano una Kamehameha Generazionale per abbattere Dark Demigra. Questa riunione di famiglia, peraltro nelle forme più potenti, è a dir poco emozionante ed epica!

Altro scontro da sogno avvenuto da relativamente poco è quello che risolve ogni dubbio. È più forte Goku Ultra Istinto o Goku Super Saiyan 4? Super Dragon Ball Heroes chiarisce la questione con un combattimento che ogni singolo appassionato ha sognato almeno una volta.

Lo scontro più bramato non è però quello appena citato, ma un altro. Non viene rivelato quale sia la fusion più forte, ma un assaggio di ciò che potrebbe essere risulta già a dir poco indimenticabile. Parliamo dello scontro di Super Dragon Ball Heroes tra Gogeta e Vegeth, entrambi nelle loro forme Super Saiyan Blue.