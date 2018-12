Super Dragon Ball Heroes accoglie anche Zamasu tra i suoi antagonisti

Il più recente episodio di Super Dragon Ball Heroes, il sesto dell'anime promozionale targato Bandai Namco, è terminato con un notevole cliffhanger: la produzione accoglie infatti Zamasu, celebre antagonista della serie Super, tra i villain del prossimo arco narrativo!

La celebre divinità, nata dalla fusione tra l'apprendista Kaioshin dell'Universo 10 e Black Goku, è infatti comparsa sul finale dell'episodio 6 di Super Dragon Ball Heroes. Son Goku, trasformatosi in modalità Ultra Istinto, è riuscito a mettere fuori combattimento il potente Kanba.

Prima che Kakaroth potesse sferrare il colpo di grazia al suo avversario, però, nella volta celeste di Prison Planet si apre uno squarcio dimensionale dal quale fuoriescono nuovi nemici. Tra questi figura proprio Zamasu, che per l'occasione sfoggia alcuni innesti e protezioni robotiche in alcune parti del suo corpo che, presumibilmente, gli sono state distrutte in occasione della sua sconfitta. Ricordiamo, infatti, che l'instabilità tra il corpo mortale di Black e l'immortalità di Zamasu aveva creato un'anomalia nella Fusione, rendendo il guerriero un essere per metà deforme.

Zamasu sarà uno dei principali villain del prossimo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes e sicuramente lo rivedremo a partire dal settimo episodio, che debutterà durante il mese di gennaio 2019, appena dopo le feste.