Super Dragon Ball Heroes andrà avanti per un decennio: la conferma di TOEI Animation

Per gli appassionati di Super Dragon Ball Heroes arrivano buone nuove. In una recente intervista, il producer della prossima pellicola ufficiale Super Heroes, Norihiro Hayashida, ha affermato che il franchise non canonico andrà avanti per almeno altri dieci anni.

Attualmente, Super Dragon Ball Heroes sta colmando il vuoto lasciato dalla serie anime principale, ferma da diversi anni. Considerata inizialmente come un tappabuchi, l'anime non canonico ha però cominciato a riscuotere sempre più consensi, fino all'esplosione definitiva nell'ultimo arco narrativo della Big Bang Mission, la Guerra Spazio-Tempo.

Super Dragon Ball Heroes non ha solamente messo in scena scontri da capogiro, riportato personaggi iconici in azione e presentato nuove, fenomenali trasformazioni, ma anche introdotto diverse novità interessantissime, come il concetto dei viaggi temporali, e protagonisti inediti come Fu, Hearts e Cumber, degni dell'opera principale.

Considerando ciò, non è certo una sorpresa la recente dichiarazione del producer di TOEI Animation. Hayashida ha affermato di aver collaborato con estremo piacere con Shueisha e Bandai per la produzione dell'anime promo, e di essere davvero contento dei recenti risultati ottenuti. La speranza è che l'incremento di utenza possa portare il franchise animato a continuare per altri 15 o addirittura 20 anni.

E voi, state seguendo la Big Bang Mission di Super Dragon Ball Heroes? Vi lasciamo al teaser trailer della Ultra God Mission, la prossima saga dell'anime.