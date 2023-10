Super Dragon Ball Heroes: l'anime entrerà in pausa

La serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, che ha accompagnato il gioco arcade omonimo per diversi anni, si prenderà una pausa. L'annuncio è stato fatto dal regista Tadayoshi Yamamuro, che ha spiegato che lo staff dell'anime "ha bisogno di un po' di tempo per riposarsi e ricaricarsi".

La pausa arriva dopo il debutto del primo episodio dell'arco narrativo Meteor Mission, che ha segnato un cambiamento significativo per la serie essendo il primo episodio interamente animato in CG.

La buona notizia per i fan di Dragon Ball è che non rimarranno a bocca asciutta per molto tempo. Nell'ambito delle celebrazioni del 40° anniversario della serie arriverà un nuovo anime intitolato Dragon Ball Daima.

Dragon Ball Daima, creato con la collaborazione di Akira Toriyama, conterrà una nuova storia che non è mai stata vista prima nel manga, e vedrà Goku e gli altri Z-Fighters tornare bambini a causa di uno strano incantesimo. I protagonisti della serie saranno costretti a vagare nella galassia per trovare il responsabile e riuscire a tornare adulti. L'uscita di Dragon Ball Daima è prevista per l'autunno 2024 e sarà il primo nuovo anime televisivo di Dragon Ball dal 2018.



Per quanto riguarda Super Dragon Ball Heroes, la pausa dell'anime è sicuramente un evento che fa riflettere su quanto il franchise di Dragon Ball creda nell'uscita di Dragon Ball Daima. Al momento, non resta che attendere nuovi aggiornamenti sul futuro di questa serie.