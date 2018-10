Super Dragon Ball Heroes: l'anime ci ha infine mostrato Kanba SSJ3

Il 28 ottobre scorso Bandai Namco ha diffuso il quinto episodio dell'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, noto videogioco di carte virtuali diffuso in esclusiva sul mercato giapponese. L'ultima puntata ci ha permesso di assistere al debutto di tanti personaggi interessanti, tra cui una nuova trasformazione per Kanba.

Il malvagio saiyan mascherato si è rivelato essere un guerriero inarrestabile già nella sua forma base, grazie alla quale ha messo alle strette sia Goku che Vegeta Super Saiyan Blu e ha tenuto testa addirittura a Vegeth SSJ Blu.

La sua potenza è aumentata a dismisura quando è poi mutato in versione Oozaru dorato, ma fino a questo momento non si era ancora mostrato nella forma di Super Saiyan: ci ha pensato nel quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes, quando ha dovuto fronteggiare Goku Super Saiyan God e Vegeth Super Saiyan 4 trasformandosi in un Super Saiyan di terzo livello.

Lo capiamo non tanto dai capelli lunghi e dorati, dal momento che la chioma di Kanba è lunga anche in forma base, ma soprattutto dall'assenza delle sopracciglia e dagli occhi azzurri con tanto di pupilla scura: due elementi, questi, che rendono riconoscibile al cento per cento il SSJ3 e lo differenziano stilisticamente dai precedenti.

Nonostante sia trasformato al terzo livello, Kanba riesce a combattere quasi alla pari con una Fusione di quarto livello: a quanto ammonta il potere definitivo del guerriero controllato da Fu?