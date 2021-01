Super Dragon Ball Heroes: l'anime ripropone la versione originale di Broly

Nel recente episodio di Super Dragon Ball Heroes ha fatto la sua comparsa Broly, personaggio molto amato dai fan seppur non sia stato mai presentato all'interno dell'opera originale di Akira Toriyama. Ecco però alcune caratteristiche che lo differenziano dalla versione mostrata in Dragon Ball Super.

il Super Saiyan Leggendario venne introdotto per la prima volta in un film della serie Z. In esso il guerriero perdeva facilmente il controllo rivelandosi un avversario puramente malvagio. Ciò non avviene nella pellicola legata a Dragon Ball Super, nella quale vengono approfonditi diversi aspetti del personaggio e lo scontro che lo vede protagonista con Goku termina con una tregua.

Nell'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'anime tratto dal popolare videogioco arcade, Broly si è presentato nuovamente difronte agli eroi della serie. Come accadeva nei primi lungometraggi però l'uomo viene rappresentato senza controllo continuando a ripetere i nomi degli avversari, Goku e Vegeta, che è intenzionato a sconfiggere. Inoltre, in questa nuova storia, il guerriero dimostra di essere ancora più potente.

Lo battaglia che vede Vegeth Super Saiyan Blu e Xeno Vegeth Super Saiyan 4 scontrarsi col terribile scienziato Fuu viene interrotta dall'arrivo del leggendario villain dai capelli verdi il quale, messo alle strette dai propri nemici, dimostra di poter raggiungere la forma di Super Saiyan 4 Limit Breaker.

