Super Dragon Ball Heroes: l'ultimo episodio chiarisce l'intento di Hearts

Hearts è un personaggio piuttosto enigmatico che gradualmente l'anime di Super Dragon Ball Heros sta esplorando. Le sue origini sono ancora avvolte nel mistero, tuttavia il suo piano di conquista è ormai sotto la luce dal sole.

L'intento di Hearts è quello di spazzare via Zeno-Sama, e per realizzarlo non a caso ha reclutato Zamasu tra le proprie fila. Il suo desiderio prende sempre più consistenza grazie al potere del Seme Universale, che applicato a un guerriero con buone capacità lo trasforma in un combattente fuori dal comune. Ed è ciò che è a successo a Kamioren, il quale è stato sconfitto solo da Goku Ultra Istinto, quindi immaginiamo quanto sarebbe temibile il seme se fosse applicato a un individuo ancora più forte.

L'episodio termina con un'esplosione di potere da parte di Hearts, con i guerrieri Z che vengono letteralmente spazzati via dall'aura del guerriero. L'alleanza con Zamasu è ancora tutta da decifrare, in quanto l'ex Kaioshin - per come lo conosciamo - non tollererebbe l'ascesa al potere di un mortale, ma il potere del Seme Universale sembra l'unico modo per scardinare Zeno Sama.

All'interno di questo articolo ripercorriamo lo scontro tra Hearts e Goku Ultra Istinto, mentre nuove informazioni sul sedicesimo episodio sono già disponibili.