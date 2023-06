Super Dragon Ball Heroes: annunciata una nuova saga dell'anime non canonico

Cominciato nel luglio del 2018, l'anime di Super Dragon Ball Heroes sta sopperendo all'assenza di Dragon Ball Super, fermatosi alla Saga del Torneo del Potere. Una buona notizia allieta i cuori dei fan. Super Dragon Ball Heroes proseguirà anche al termine della Ultra God Mission.

Mentre si attendono notizie sul web anime di Dragon Ball Super, al momento è solamente Super Dragon Ball Heroes a portare avanti l'eredità animata del franchise. L'opera è attualmente impegnata con la saga conosciuta come Ultra God Mission, in cui i Guerrieri Z e Xeno hanno dapprima sfidata la ex Kaioshin del Tempo Aeos e successivamente il Re Demone Demigra. Con Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission episodio 9 che porta lo scotro con Demigra al culmine con una tripla Kamehameha padre-figlio, questa stagione è indirizzata verso il finale. A ogni modo, la serie non canonica ufficiale di TOEI Animation non si fermerà e continuerà con una nuova stagione. D'altronde, nel 2021 TOEI rivelava che Super Dragon Ball Heroes sarebbe andato avanti per un decennio almeno.

Al termine dell'ultima puntata trasmessa TOEI Animation ha già presentato in via ufficiale la prossima stagione di Super Dragon Ball Heroes. Come potete vedere dalla locandina in calce alla notizia, di questa nuova saga non è ancora stato rivelato ancora neppure il nome. Il poster si riferisce alla prossima saga, la quarta stagione dell'anime, semplicemente come una "nuova missione".

La Ultra God Mission è cominciata con il 41° episodio di Super Dragon Ball Heroes e probabilmente troverà un epilogo con la puntata successiva, la numero dieci della saga e 50° totale. Con il format mensile a cui Super Dragon Ball Heroes ci ha abituato, la Ultra God Mission terminerà a luglio 2023, mentre la prossima stagione comincerà nel mese di agosto o, considerando le vacanze estive, al massimo a settembre.