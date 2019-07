Super Dragon Ball Heroes: annunciati periodo d'uscita e sinossi dell'episodio 15

L'episodio 14 di Super Dragon Ball Heroes è disponibile alla visione ma i fan non vedono l'ora di vedere il prossimo vista la conclusione della puntata, con il ritorno di Goku Ultra Istinto.

In nostro aiuto accorre il sito ufficiale del videogame arcade da cui è tratto l'anime promozionale, che pubblica la sinossi in anteprima e ci informa sul periodo d'uscita del quindicesimo episodio della serie. Potete leggerla di seguito:

Spazza via Kamioren! la forza travolgente dell'Ultra Istinto!

"Kamioren si scatena grazie alla sua forma suprema e dimostra un potere dilagante. Goku, ormai alle strette, risveglia l'Ultra Istinto e travolge l'avversario in una battaglia senza esclusione di colpi! Tuttavia, nel momento in cui la battaglia sembra terminare, Hearts nasconde un altro asso nella manica".

La finestra d'uscita del prossimo episodio è fissata per un generico Settembre 2019, quindi non sappiamo il giorno preciso in cui andrà in scena la sortita di Goku Ultra Istinto contro Kamioren. La sinossi però lascia trapelare qualche sorpresa inaspettata, aumentando ancora di più l'attesa per l'episodio.

Qual è davvero il piano di Zamasu? il villain non sembra voler rivelare le sue carte ai guerrieri dell'universo 7, e il fatto che si sia alleato con gli esseri umani da lui tanto odiati la dice fa presagire un'alleanza temporanea. Staremo a vedere.