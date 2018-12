Super Dragon Ball Heroes: annunciato il nuovo arco narrativo

Dal 10 gennaio arriva l'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes, e come abbiamo già potuto vedere dal trailer di annuncio, inizierà un nuovo arco narrativo.

La produzione, oltre al trailer, ha anche fornito un poster che potete vedere in calce. Tanti personaggi di Dragon Ball Super che faranno la loro apparizione in Super Dragon Ball Heroes, come Hit, Jiren e il ritorno della trasformazione Ultra Istinto di Goku. Il nuovo arco narrativo si intitolerà "Conflitto Universale: Il debutto della guerra!" e sarà incentrato sul nuovo gruppo di villain formato da misteriosi Tsufuru e da uno Zamasu più malconcio che mai.

Super Dragon Ball Heroes tornerà a partire dal 10 gennaio 2019 e riprenderà dopo le avventure di Son Goku su Planet Prison e lo scontro con il Saiyan mascherato Kanba. Stando al trailer della nuova saga, riappariranno anche due personaggi appena risaliti alla ribalta grazie al film Dragon Ball Super: Broly, ovvero Gogeta e Broly.