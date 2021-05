Super Dragon Ball Heroes: un antagonista si è finalmente mostrato in volto

Dopo aver combattuto Goku e Vegeta sul Pianeta Prigione, Cumber fu sconfitto da Cooler. Tuttavia, quando si pensava che questa minaccia fosse stata eliminata, eccola rispuntare nell'Universo Parallelo creato da Fu. Tornato a dare battaglia ai protagonisti, ecco il vero volto del Saiyan Malvagio di Super Dragon Ball Heroes.

La Guerra Spazio-Tempo, la nuova saga dell'anime promozionale, ha portato Goku e Vegeta nell'Universo Parallelo, una misteriosa creazione di Fu in cui sono stati relegati i migliori combattenti del franchise. Tra i vari ritorni, tra i quali Hearts, Broly e Turles, nella versione alternativa della Terra è presente anche Cumber, l'Evil Saiyan che aveva dato parecchio filo da torcere ai protagonisti durante il primo arco narrativo della serie.

Tornato in compagnia di Turles per dare battaglia a Vegeta, e dimostrare chi tra loro sia il più forte Saiyan, Cumber viene colpito in pieno da un Galick Gun. In seguito all'attacco, il respiratore che copre la parte inferiore del suo volto viene completamente distrutto, mostrando per la prima volta le sembianze facciali dell'Evil Saiyan. Con un ghigno, Cumber cade in terra prostrandosi al Principe dei Saiyan.

Come è possibile notare dalla clip condivisa su Twitter dall'utente DBS Hype, e che trovate in calce all'articolo, il volto scoperto di Cumber non è poi molto dissimile da quello di Goku Super Saiyan 3. E voi cosa ne pensate di questo protagonista esclusivo di Super Dragon Ball Heroes? Vi piacerebbe rivederlo nuovamente, magari in un'opera canonica?

