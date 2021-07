Super Dragon Ball Heroes: un antagonista torna dopo tre decenni, la sfida di Gohan

Uno dei grandi vantaggi di Super Dragon Ball Heroes è il poter esplorare tutte le opere targate Dragon Ball, canoniche o meno. Nell'ultimo episodio della Big Bang Mission, l'anime promozionale ha riportato in scena un'antagonista che mancava dal 1990. Scopriamo di chi si tratta.

Tratti in salvo da Cell, Goku e Vegeta si sono riuniti con Gohan, Crilin, C-17 e C-18. Invitati da alcuni ex demoni a recarsi in una versione alternativa della Stanza dello Spirito e del Tempo, in cui sono presenti le ombre di numerosi antagonisti, Kakarot e il principe abbandonano la scena. I restanti Guerrieri Z hanno il compito di concedere il tempo necessario per fortificarsi ai due eroi.

In men che non si dica, dinanzi a loro appare un nuovo gruppetto di antagonisti, guidati dal misterioso Dottor W. Quest'ultimo, trasformandosi, rivela la sua vera identità: è il Dottor Wheelo, antagonista principale della pellicola Dragon Ball Z - Il più forte del mondo. Questo personaggio, sconosciuto ai più, manca dalla scena dal 1990, anno di uscita del film, ed è tornato dopo oltre 30 anni per chiedere la rivincita.

Il Dottor Wheelo era uno scienziato dalla mente geniale, che 50 anni prima degli eventi di Il più forte del mondo morì sepolto sotto una montagna ghiacciata. Il suo fedele assistente, però, con le Sfere del Drago, lo riportò in vita e il Wheelo divenne ossessionato dalla ricerca dell'uomo più forte al mondo, così da trapiantare il suo cervello geniale in quel corpo invincibile.

Tre decenni dopo, vediamo che l'obiettivo dello scienziato è ancora quello. Il robot, sulla cui testa vi è il cervello dal Q.I. spaventoso, è alla ricerca di un nuovo corpo, in particolare quello di Gohan, che aveva già sfidato nel 1990. Anche in questo rematch, però, Wheelo ha la peggio; in breve tempo, Gohan SSJ2 lo mette al tappeto.

E voi ricordavate questo vecchio antagonista? Ecco un altro speciale omaggio dell'episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes.