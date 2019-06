Super Dragon Ball Heroes: nello scorso episodio è arrivato un personaggio speciale!

La serie animata Super Dragon Ball Heroes, grazie alla sua funzione di pubblicità per il videogioco, si è potuta scatenare con accoppiamenti che nella saga canonica di Dragon Ball non sarebbero mai potuti accadere. Abbiamo infatti visto Goku e Vegeta in Super Saiyan 4 e tanti altri personaggi amati dai fan ma ora ne arrivato un altro, Metal Cooler.

L'episodio 12 di Super Dragon Ball Heroes pubblicato ieri dalla Bandai ha rivelato l'arrivo di un personaggio che in tanti abbiamo già conosciuto grazie a ben due film di Dragon Ball Z dove ha fatto da antagonista. Stiamo parlando di Cooler, il fratello di Freezer che, all'epoca, aveva oltre a una trasformazione in più del fratello anche una forma metallica.

Proprio quest'ultima forma di Cooler appare nell'attuale episodio di Super Dragon Ball Heroes, dove però il personaggio della famiglia Freezer si è addirittura potenziato, trasformandosi in Golden Metal Cooler. In pratica, colui che aveva portato la distruzione su Neo Namec è riuscito a impossessarsi della stessa forma del fratello, aumentando straordinariamente la sua potenza.

Probabilmente i protagonisti Goku e Vegeta pensavano di essersi liberati di lui, ma probabilmente la Big Getestar ha un potere ancora sconosciuto ed è riuscito a far tornare in vita uno degli imperatori della galassia. Il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes sarà pubblicato a luglio e vedrà lo scontro tra Goku e Hearts. E voi come avete preso il ritorno di Cooler con questa nuova forma?