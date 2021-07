Super Dragon Ball Heroes: titolo e anticipazioni per il prossimo episodio, quando uscirà?

Super Dragon Ball Heroes sta attraversando un momento di forma smagliante, forse il periodo migliore che l'anime promozionale non canonico abbia mai vissuto. La Big Bang Mission, e in particolare l'arco Guerra Spazio-Tempo, ha regalato al fandom alcuni dei combattimenti più epici di sempre, ma cosa accadrà nel prossimo episodio?

L'episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission si è concluso con un clamoroso cliffhanger. Goku e Vegeta stavano per soccombere di fronte ai colpi di Goku Black Mascherato, ma sono stati tratti in salvo da Cell, che tornato dagli inferi ha trasportato i due Saiyan in un altro luogo.

Kakarot e il Principe hanno poi fatto la conoscenza di alcuni ex demoni, che li hanno invitati a collaborare per fermare Goku Black. Aprendo un portale verso una versione alternativa della Stanza dello Spirito e del Tempo, i due Guerrieri Z hanno avuto la possibilità di affrontare le ombre dei rivali sconfitti in passato, andando ad accrescere il loro livello combattivo. Tornati nella realtà creata da Fu sono ora pronti ad affrontare nuovamente Goku Black, che nel frattempo ha raggiunto il Super Saiyan Rosé di terzo livello.

Nella prossima puntata dell'anime non canonico, esploderà la battaglia tra i tre combattenti. Goku, che ora controlla perfettamente l'Ultra Istinto, e Vegeta, in pieno controllo dell'aura Berserk, non si lasceranno intimidire da Goku Black, che però è più potente che mai grazie alla sua misteriosa maschera.

Il prossimo episodio farà il suo debutto nel corso del mese di agosto e come si può apprendere dal titolo, "L'ultimo spettacolo nel falso universo! Scontro tra il Blue e lo Scarlatto", probabilmente porterà a conclusione la saga dell'Universo Parallelo creato da Fu.

Nel frattempo, scopriamo l'identità del Guerriero Incappucciato di Super Dragon Ball Heroes. Un nuovo gruppetto di antagonisti ha fatto il suo debutto in Super Dragon Ball Heroes.