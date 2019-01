Super Dragon Ball Heroes, anticipazioni sulla prossima mossa di Cooler

Come anticipato, sappiamo bene che la serie animata promozionale di Super Dragon Ball Heroes riunisce vari personaggi delle diverse serie legate al franchising di Dragon Ball in modi sorprendenti e particolari, oltre che nuovi.

Tra queste aggiunte spicca ufficialmente la figura di Cooler, il fratello malvagio di Freezer e antagonista nell'OVA Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan. Non è ancora del tutto chiaro il suo ruolo, ma secondo quanto rilasciato sul sito ufficiale di Dragon Ball Heroes è molto probabile che il suo arrivo non sia del tutto negativo.

Con grande sorpresa dei fan è molto probabile che Cooler decida di schierarsi a fianco di Trunks , formando con quest'ultimo e i nostri eroi un'alleanza, proprio ora che gli eventi di Prison Planet si stanno avviando verso la conclusione. Sicuramente l'ultimo episodio dell'anime promozionale ha contribuito a mettere insieme elementi utili per capire quali saranno le mosse successive del gruppo, anticipando ed introducendo un nuovo arco narrativo intitolato "Conflitto Universale: Il debutto della guerra!" .

Nell'ultimo episodio abbiamo potuto vedere in azione Super Fu, intento a combattere contro Goku Xeno e Vegeta Xeno nonostante il crollo del mondo attorno a loro. L'obiettivo sembra essere raggiunto (intuibile anche dalla frase "loro risorgeranno resto") e Fu decide di uscire di scena attraversando un portale creato da lui. Prima però che il varco si chiuda definitivamente vediamo Cooler varcare lo squarcio. L'intento principale di Fu sembrerebbe essere il risveglio di Zamasu insieme a pochi altri, come è possibile vedere a fine episodio. Per quanto però Cooler faccia parte dell'esperimento di Prison Planet, senza ombra di dubbio possiamo considerarlo nemico di Fu.

Cooler ha fatto la sua comparsa per la prima volta nell'anime dopo aver aiutato Trunks ad evadere di prigione, agendo quindi come una specie di alleato. Ciò è stato confermato successivamente. È probabile che Cooler giochi un ruolo chiave nella vicenda e nella cattura di Fu, forse a causa del suo essere stato imprigionato da quest'ultimo. Sicuramente è questione di tempo e presto avremo modo di scoprire quali siano le reali intenzioni di questo personaggio. Voi che ne pensate di questo risvolto inaspettato?

Ricordiamo che l'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes sarà disponibile dal 10 gennaio prossimo.