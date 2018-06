Super Dragon Ball Heroes: apprendiamo dettagli sul ruolo di Cooler!

Sappiamo da tempo, ormai, che nell'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes vedremo il ritorno di Cooler, il malvagio fratello di Freezer antagonista nell'OVA Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan. A quanto pare, però, l'alieno non sarà propriamente un avversario. Leggiamo la sua descrizione.

Sul sito ufficiale del sito di Dragon Ball Heroes, infatti, sono apparse le biografie dei protagonisti della serie: già nei primi episodi vedremo Trunks, Mai, Goku e Vegeta di Dragon Ball Super, ma anche un demone di nome Fu, Goku Xeno, un Saiyan mascherato e appunto Cooler.

Secondo la sua descrizione, questa volta Cooler sarà un alleato dei nostri eroi. La sua biografia spiega, molto brevemente, che il fratello maggiore di Freezer farà squadra con Trunks per scappare dal luogo su cui entrambi sono prigionieri, Prison Planet.

In realtà vi abbiamo raccontato come, secondo la trama del videogioco di Super Dragon Ball Heroes, Cooler sia in grado di trasformarsi nella stessa versione dorata di suo fratello, e che inizialmente combatterà coi nostri eroi per poi allearsi con loro: nel gioco di Dimps il motivo riguarderà il Saiyan misterioso, che riuscirà a corrompere il cuore di Goku facendo perdere al nostro eroe il controllo di sé.

Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes debutterà domenica 1 luglio 2018.