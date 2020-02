Super Dragon Ball Heroes arriva al suo climax con un episodio speciale

La serie di Super Dragon Ball Heroes è arrivata ad un punto di svolta con un episodio speciale andato in onda in Giappone poche ore fa. Nell'episodio abbiamo visto Vegeth Super Saiyan 4, coadiuvato dall'aiuto di Trunks, affrontare il malvagio re demone Mechikabura.

Lo scontro è molto accanito e non mancano colpi molto intensi tra le parti, perchè l'avversario che i nostra stavano affrontando si rivela essere un osso particolarmente duro da mandare giù, tanto che i colpi di Vegeth Super Saiyan 4 sembrano non bastare a fermarlo. Tocca ad un inedito Trunks in versione Super Saiyan God armato di spada dare il colpo di grazia finale all'avversario. La particolarità di questa serie consiste proprio nel mostrare versioni abbastanza inedite dei nostri eroi preferiti che, nelle serie canoniche di Dragon Ball, non si sono mai viste. Trunks, infatti, nella continuity ufficiale non ha mai raggiunto lo stadio di Super Saiyan God e, chissà, magari nell'attesissima seconda stagione di Dragon Ball Super potremmo vederlo raggiungere questo stadio.

Le sorprese per i fan di Super Dragon Ball Heroes non finiscono qui, infatti è già stato annunciato un nuovissimo arco narrativo che vedrà scendere in campo addirittura gli Dei della Distruzione. Il primo episodio, che andrà in onda il prossimo 5 Marzo si intitola proprio "L'invasione degli Dei della Distruzione! L'inizio di una nuova battaglia!". Per questa nuova avventura sono stati già confermati Xeno Goku e Xeno Vegeta.