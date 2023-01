Super Dragon Ball Heroes, arriva il nonno di Freezer! La vecchia conoscenza di Bardack

Freezer è uno degli antagonisti più importanti di Dragon Ball. L'imperatore galattico decimò il pianeta Vegeta, sterminando i saiyan quasi nella loro totalità, poi lo stesso ha fatto decine di anni dopo su Namek, uccidendo quasi tutti i namekiani e distruggendo il loro pianeta. Eppure è morto lo stesso, per mano di uno degli odiati saiyan.

Il nemico è tornato in Dragon Ball Super, ma non solo lì, dato che adesso sta avendo un ruolo di rilievo anche altrove. La razza di Freezer si presenta con un altro pezzo nel famoso spin-off Super Dragon Ball Heroes, che narra una storia completamente diversa da quella principale e canonica. In questo universo, ha fatto la sua comparsa un personaggio strettamente legato all'imperatore galattico e che molti appassionati del brand già conosceranno per un episodio speciale che fu pubblicato anni fa.

Nell'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, lo spazio-tempo ha deciso di riportare in vita il nonno di Freezer, Chilled. Questo personaggio che finora era apparso soltanto una volta adesso avrà più spazio e potrà tentare la conquista dell'universo insieme al nipote, che sembra aver incontrato per la prima volta. Dato l'odio per i saiyan di entrambi - ricordiamo che fu proprio Chilled ad avvisare la propria specie del loro potere, in seguito all'incontro con Bardack - sicuramente legheranno molto bene.

Inoltre, Chilled potrà finalmente far vedere di che pasta è fatto e se è dotato di ottime trasformazioni come il suo discendente. Sapevate inoltre che, secondo una teoria scientifica, la stirpe di Freezer dominava l'universo prima dell'inizio di Dragon Ball?