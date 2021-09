Super Dragon Ball Heroes: l'aura di Gogeta è cambiata, cosa succede al Super Saiyan Blue?

Black, Goku e Vegeta sono arrivati alla resa dei conti. Nel più recente appuntamento con Super Dragon Ball Heroes, infatti, i tre combattenti si cimentano nella battaglia finale, uno scontro che ha regalato ai fan diversi colpi di scena e due nuove trasformazioni!

Tornati da una speciale sessione di allenamento, Goku e Vegeta sono ora pronti per affrontare Goku Black, il quale, con una misteriosa maschera indosso, nel frattempo ha raggiunto il Super Saiyan Rosé di terzo livello.

Il tag team composto dai due Guerrieri Z, che ora controllano alla perfezione l'Ultra Istinto e l'aura Evil Berserk, è inizialmente ben superiore all'avversario, che però reagisce con un nuovo power up, il Super Saiyan Rosé 3 Full Power.

Tempestivamente, e in modo inaspettato, a giungere in soccorso a Goku e Vegeta, ora in difficoltà, sono Golden Freezer e Golden Cooler. I due fratelli, però, vengono a loro volta ostacolati da un nuovo, temibile avversario, Majin Omega Shenron. Nel frattempo, i due Saiyan colgono l'occasione per esibirsi nella Danza Fusion, dalla quale danno vita a Gogeta, divenuto canonico nella pellicola Dragon Ball Super: Broly. Il suo Super Saiyan Blue, però, sembra decisamente diverso dal solito.

Essendosi fusi mentre sfruttavano i poteri dell'Ultra Istinto e l'aura Berserk, Goku e Vegeta hanno dato vita a quello che probabilmente è il Gogeta più forte finora mai comparso. Come potete vedere dallo screenshot in calce all'articolo, condiviso dall'utente Twitter @DBSHype, l'aura di Gogeta Super Saiyan Blue sembra essere pervasa dall'Ultra Istinto.

Vedremo mai questa particolare versione di Gogeta in Dragon Ball Super? Vi lasciamo alla nuova trasformazione dell'episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes e al Super Saiyan Rosé 3 Full Power.