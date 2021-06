Super Dragon Ball Heroes: una grande battaglia anticipata dalla nuova key visual

Il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes conferma tutto il potenziale dell'arco "Guerra Spazio-Tempo", una saga che sta portando Goku e Vegeta a battagliare con alcuni dei combattenti più forti di sempre. L'ultima puntata è però terminata con un clamoroso cliffhanger; cosa succederà ora ai protagonisti?

La furiosa battaglia tra Goku Ultra Istinto e Goku Black ha causato la distruzione del pianeta parallelo su cui si stava svolgendo lo scontro. Quando però Goku ha provato a fuggire via con la Trasmissione Istantanea, la tecnica non ha sortito l'effetto sperato.

Per Kakarot, Vegeta e Hearts sembra la fine, ma dal nulla appare Cell, il quale trae tutti in salvo. L'Essere Perfetto, però, sembra nascondere intenzioni tutt'altro che pacifiche. Al termine della puntata, infatti, due misteriose figure appaiono dinanzi ai Guerrieri Z. Di chi si tratta?

La key visual di Super Dragon Ball Heroes BM9 pare rivelare l'identità di uno di essi. Al fianco di Goku e del Saiyan Mascherato, infatti, vediamo un Super Saiyan, che ha indosso gli indumenti del misterioso guerriero in nero. In volto, parzialmente nascosto dall'abito, questo personaggio è identico a Goku. Di chi potrebbe trattarsi?

Sebbene l'identità del Guerriero in Nero sia ancora avvolta nel mistero, quel che è certo che debutterà nel prossimo episodio. Difatti, su Twitter è emerso il titolo della prossima puntata: "Guerriero in Nero Vs. Goku Black! Il piano oscuro è rivelato!". La battaglia con la nemesi di Goku, dunque, non è ancora terminata. Ecco un esilarante errore che potreste non aver notata nell'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes.