Super Dragon Ball Heroes: la battaglia esplode con un devastante ritorno

Dopo la puntata introduttiva della nuova saga di Super Dragon Ball Heroes, lo Space-Time War Arc, finalmente l'azione entra nel vivo. Il duo improvvisato composto da Goku e Hearts, infatti, parte al contrattacco dei rivali Golden Freezer e Golden Cooler. All'improvviso, però, sul campo di battaglia irrompe un nuovo avversario.

Il nuovo arco narrativo ha portato Goku a risvegliarsi nell'universo parallelo creato da Fu, un luogo misterioso in cui si trova circondato da terribili antagonisti. Fuggendo dagli attacchi di Freezer e Cooler, il Saiyan trova un aiuto inaspettato in Hearts, suo vecchio avversario che era stato ormai sconfitto.

L'episodio 34 dell'anime promozionale vede Goku e Hearts partire al contrattacco, ma i due fratelli, entrambi in forma dorata, sembrano incontenibili. Come osservato da Hearts, sia Freezer che Cooler sembrano aver oltrepassato il proprio limite per effetto delle Sfere del Drago Oscure.

Nel frattempo, però, allo scontro si aggiunge Broly, che arrivato sulla scena inizia ad attaccare e massacrare chiunque indistintamente. Il Super Saiyan Leggendario, quello folle e incontrollabile delle pellicole di Dragon Ball Z, colpisce con facilità i quattro avversari. Tuttavia, l'improvviso debutto del guerriero in nero lo allontana dalla scena.

Cosa ne pensate dello spaventoso ritorno di Broly? È lui il combattente più potente dell'Universo Parallelo di Fu oppure ci aspettano ulteriori sorprese? Ecco la sinossi di questo episodio di Super Dragon Ball Heroes. Scopriamo chi si cela dietro la figura mascherata di Super Dragon Ball Heroes.