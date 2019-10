Super Dragon Ball Heroes: la battaglia finale nel prossimo episodio!

Il mese di ottobre è stato caratterizzato dalla messa in onda dell'episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes, l'adattamento animato della TOEI Animation per sponsorizzare l'omonimo gioco molto in voga in Giappone, seppur tramite una trasposizione ufficialmente non canonica per il franchise.

Hearts, anche questa puntata, si è rivelato un nemico davvero ostico, con moltissime carte da scoprire contro i nostri eroi. La sua trasformazione in Ultimate Hearts, infatti, rischia di complicare moltissimo la situazione per Goku e Vegeta, praticamente esausti e messi alle strette persino da Zamasu. E nonostante quest'ultimo sia stato annientato senza pietà dal suo alleato, lo sterminatore di divinità è perfettamente in grado di fronteggiare chiunque, persino il trio composto da Goku, Jiren e Hit. In rete, nel frattempo, è trapelata in rete la sinossi della 17esima puntata di Super Dragon Ball Heroes, intitolata "Episodio 17: Il supremo sterminatore di divinità! La nascita di Hearts!", che vi ricordiamo debutterà in madre patria il prossimo 27 ottobre, e che qui segue:

"Hearts si è finalmente evoluto nella sua forma definitiva. L'arrivo di Jiren e Hit per dare una mano a Goku e gli altri, darà vita a un'incredibile battaglia. Lo scontro finale per decidere il destino dell'universo ha finalmente inizio!"

E voi, invece, cosa ne pensate della sinossi del 17° episodio, che sia l'inizio della fine del breve adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.