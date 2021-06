Super Dragon Ball Heroes: una battaglia furiosa scuote le fondamenta del pianeta

In assenza dell'anime canonico, Super Dragon Ball Heroes sta portando avanti l'eredità del franchise di Toriyama. L'arco narrativo della Guerra Spazio-Tempo sta infatti regalando agli spettatori combattimenti emozionanti, nuove trasformazioni e ritorni inaspettati. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme!

Portati in un Universo Parallelo da Fu, Goku e Vegeta, separati, si sono trovati a dover fronteggiare alcuni dei combattimenti più potenti dell'opera, come ad esempio, Golden Mecha Cooler o Broly. Ricevendo un aiuto inaspettato da Hearts, Kakarot è riuscito a scampare ad alcuni di essi, raggiungendo il Principe dei Saiyan per dargli una mano.

Vegeta, infatti, nel frattempo era stato circondato da Turles e Cumber, i quali avevano dato vita a una lotta a tre per il titolo di Saiyan più orgoglioso, fiero e potente. Riuscendo a padroneggiare l'energia oscura dell'Evil Saiyan, e dando vita al Super Saiyan God Super Saiyan Controlled Berserk, infine Vegeta è riuscito ad abbattere i suoi nemici.

Tuttavia, una volta finito il suo combattimento si accorge che Goku è stato messo quasi al tappeto da un Saiyan Mascherato, Goku Black. A salvare Kakarot, però, non sarà il suo eterno rivale, ma un personaggio che non si vedeva da diverso tempo. Come possiamo vedere dalla meravigliosa visual art in calce all'articolo, l'Essere Perfetto Cell farà il suo debutto in questa saga.

"Il Saiyan Mascherato ha la meglio su Goku e compagni e cerca di distruggere il pianeta. Nel bel mezzo della catastrofe, i protagonisti vengono salvati dall'Androide Perfetto, tornato direttamente dagli inferi".

Ecco quel che sta architettando Goku Black in Super Dragon Ball Heroes.