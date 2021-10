Super Dragon Ball Heroes: una nuova battaglia nella preview del prossimo episodio

Mentre i riflettori della community sono attualmente incentrati su Super Hero, la prossima pellicola del franchise in uscita nel 2022, anche Super Dragon Ball Heroes cerca di ritagliarsi il suo spazio. Cosa succederà nel prossimo episodio della Big Bang Mission?

Nel precedente appuntamento con l'anime promozionale non canonico, Goku e Vegeta, fusi in Gogeta, sono riusciti a sconfiggere Goku Black, il quale li stava minacciando sin dalle primissime fasi della Saga Guerra Spazio-Tempo. Nonostante abbiano sconfitto il loro nemico giurato, i due Saiyan sono ancora imprigionati nell'Universo Parallelo di Fu; come faranno a fuggire?

Raggiunti dal misterioso Guerriero Saiyan Incappucciato, che pare essere una versione alternativa di Son Goku, i due Guerrieri Z ottengono le Sfere del Drago. Sfruttando il potere mistico di questi oggetti, riescono infine a fuggire dalla "prigionia", ma tornati nell'Universo 7 si imbattono immediatamente in Fu, lo scienziato che sta cercando di vendicarsi della Dimensione Demoniaca Oscura.

Ancora esausti dallo scontro precedente, Goku e Vegeta dovranno affrontare una nuova, complessa battaglia, la quale molto probabilmente andrà a chiudere questo arco narrativo. Riusciranno i due eroi a fronteggiare questa pericolosa minaccia, o dovranno richiedere l'aiuto dei Guerrieri Xeno della Pattuglia Temporale? Vi lasciamo all'ultima key visual di Super Dragon Ball Heroes e a una citazione alla serie GT che potreste aver perso.