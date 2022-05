Super Dragon Ball Heroes: la battaglia di Radish mette in luce la sua nuova trasformazione

In attesa di un nuovo episodio della serie anime, la battaglia della Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes si accende nell'adattamento manga. Nel nuovo capitolo della serie non canonica, recentemente pubblicato in Giappone, un altro Super Saiyan 3 fa il suo mitico debutto.

Nella seconda puntata dell'anime promozionale, gli appassionati hanno già potuto ammirare la potente e leggendaria trasformazione di Radish. Ora, il fratello maggiore di Goku raggiunge il Super Saiyan di terzo livello anche nelle pagine del manga.

Mentre in Dragon Ball Super si parla di un ritorno di Radish, il Saiyan già combatte nella Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes. Durante il Torneo Spazio-Tempo organizzato da Aios, vengono richiamati i combattenti più forti del franchise. Tra questi, vi è anche Raditz.

Nella battaglia tutti contro tutti del torneo, l'avversario di Radish è Turles, il quale in precedenza ha già dimostrato la sua forza. Per sfidare il Saiyan doppelganger di Goku, il redivivo Radish scatena tutto il suo potenziale e raggiunge il Super Saiyan 3.

Ma come ha fatto a conquistare quel potere? Come lui stesso afferma, Radish è stato risucchiato nelle crepe del tempo ed ha vagato per numerose dimensioni alternative. Disperso nel tempo, ha lottato fino a ottenere il potere di un Super Saiyan di terzo livello. Ciò, non è bastato per sconfiggere il suo avversario.