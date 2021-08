Super Dragon Ball Heroes: una battaglia spaventosa nella nuova key visual

La serie non canonica Super Dragon Ball Heroes si è spinta in un territorio che la serie principale non avrebbe mai potuto esplorare, donandoci battaglie epiche e trasformazioni impossibili. Il prossimo combattimento è titanico: Goku Black Super Saiyan Rosé 3 sfida Gogeta Super Saiyan Blue!

L'ultimo arco narrativo dell'anime promozionale ispirato all'omonimo videogioco ha riportato in vita alcuni dei personaggi più apprezzati e iconici dell'opera, come ad esempio Cell, il dottor Wheelo e Goku Black. Quest'ultimo, in particolare, è tornato più potente che mai. Con una misteriosa maschera sul volto, ha dimostrato di poter lottare ad armi pari con Goku Ultra Istinto.

Mentre cerca di eliminare la stirpe mortale, Goku Black ha elaborato il "Piano di eliminazione Goku", un piano che prevede l'uccisione di tutte le versioni alternative del Saiyan. Ma con Kakarot che ha finalmente padroneggiato l'Ultra Istinto, e Vegeta che ha controllato l'aura Berserk, questo compito non sarà facile.

Per rivaleggiare con Goku Black Super Saiyan Rosé 3, però, Son Goku e Vegeta dovranno ricorrere alla danza fusion, dando vita al guerriero perfetto conosciuto con il nome di Gogeta. Come evidenziato dalla key visual della prossima missione del gioco arcade Dragon Ball Heroes, saranno questi due potentissimi combattenti a sfidarsi. Stando a quanto riportato dall'utente Twitter @DBSChronicles, la Big Bang Mission 10 arriverà il 16 settembre, periodo in cui probabilmente anche l'anime metterà in scena questo combattimento di proporzioni epiche.

Ecco Blue contro Rosé nell'anteprima del prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes. Crilin e Goku, una fiducia che si consolida anche in Super Dragon Ball Heroes.