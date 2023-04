Super Dragon Ball Heroes: la battaglia di Vegeth nell'episodio 8 di Ultra God Mission

Come vi avevamo accennato pochi giorni fa, il 13 aprile è stato rilasciato l'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission. La battaglia per lo Spazio-Tempo che caratterizza questo arco narrativo dell'opera non canonica prodotta da TOEI Animation prosegue costringendo Goku e Vegeta a fare ricorso alla fusion tramite Potara.

Avversario principale degli ultimi episodi di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission è Demigra, il dio oscuro che ha risvegliato alcuni avversari oscuri come Syn Shenron o Cell. L'episodio intitolato "Una fusione che trascende lo spazio-tempo! Il pugno della giustizia che distrugge il male!" comincia con Demigra che risveglia nuovi poteri oscuri ottenendo una forma ancora più potente che in precedenza.

Goku è ormai esausto, ma per proteggere la Kaioshin del Tempo Chronoa prova il tutto per tutto lanciandosi in battaglia. Tuttavia, neppure il suo Super Saiyan Blue può nulla contro un avversario dotato di tale potere distruttivo.

L'arrivo di Vegeta sul campo di battaglia permette a Chronoa di elaborare una nuova strategia. Chiedendo alla ex Kaioshin del Tempo Aeos di guadagnare qualche minuto, Chronoa permette a Goku e Vegeta di fondersi tramite gli orecchini Potara. Vegeth torna a combattere e in forma Super Saiyan Blue dà inizio al combattimento che porterà alla sconfitta finale di Demigra.