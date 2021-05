Super Dragon Ball Heroes ha battuto Dragon Ball Super: è da più tempo in onda

Il rinnovamento del mondo di Dragon Ball iniziato nei film con Beerus e Golden Freezer e poi sfociato nelle nuove serie animate è ancora in corso. Anche se l'anime di Dragon Ball Super si è concluso a marzo 2018, la storia continua con il manga disegnato da Toyotaro, mentre a livello animato c'è Super Dragon Ball Heroes in azione.

L'anime promozionale e quindi non canonico sta comunque regalando emozioni ai fan del brand, mentre attendono le attese notizie su Dragon Ball Super 2. Tuttavia alcuni fan hanno notato che Super Dragon Ball Heroes sta per avvicinarsi al terzo anniversario che compirà il 1° luglio 2021, data che sicuramente raggiungerà. Con il prossimo episodio in onda, Super Dragon Ball Heroes supererà ufficialmente la stessa lunghezza di messa in onda di Dragon Ball Super. Basterebbe quindi solo un altro episodio aggiuntivo al web anime per superare il prodotto ufficiale.

L'anime di Dragon Ball Super partito il 5 luglio 2015, si è concluso con 131 episodi il 25 marzo 2018 durando quindi poco meno di tre anni, mentre Super Dragon Ball Heroes è partito il primo luglio 2018 e al momento sta per pubblicare il suo 35° episodio con Vegeta protagonista. I due anime si sono praticamente passati la staffetta nel 2018, chissà se succederà ancora una volta quando l'anime non canonico si concluderà.