Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 2: Beerus contro tutti, i saiyan all'attacco

Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission è ripreso da inizio marzo e finora ha trasmesso su Youtube due puntate. La storia di questa nuova stagione si concentra su Fu, ma prima non ha esitato di mettere contro due noti guerrieri dell'universo di Toriyama: Goku e Beerus. I due dovevano infatti scontrarsi come visto sul finale del primo episodio.

L'episodio 2 di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission ci consente, nei primi minuti, di visionare una breve lotta proprio tra il Dio della Distruzione e il saiyan. Tuttavia il protagonista Goku non sarà solo in questa battaglia dato che viene ben presto aiutato da altri suoi amici.

Il saiyan, in forma Super Saiyan Blue, intraprende lo scontro con Beerus proprio nei primi secondi ma il Dio della Distruzione sembra nettamente in vantaggio. In soccorso giunge Vegeta, anch'egli in Super Saiyan Blue, ma il suo calcio viene facilmente respinto da un'onda energetica di Beerus. Infine arriva il terzo saiyan, ovvero Xeno Trunks.

In forma normale, il figlio di Vegeta e Bulma attacca con la sua spada Beerus che però ferma il fendente con l'ausilio di un solo dito. Gli altri guerrieri terrestri non possono fare altro che rimanere a guardare, mentre poi l'attenzione di tutti viene diretta verso la minaccia presentata da Fu. I protagonisti di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission si dirigono poi verso la fonte di quella minaccia.