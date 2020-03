Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission: il primo episodio è finalmente disponibile

Come preventivato, nonostante qualche timore iniziale in merito a un possibile rinvio dell'episodio 1 a causa del Coronavirus, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission ha fatto il suo debutto questa notte. La seconda stagione dell'adattamento animato dell'omonimo videogioco non canonico ha finalmente inizio.

La prima puntata del nuovo arco narrativo dello spinf-off di Dragon Ball, la saga intitolata "Big Bang Mission", è arrivata non senza qualche piccola polemica in merito alle animazioni non propriamente di altissima qualità, con evidenti sotterfugi registici per sopperire alle mancanze tecniche. Ad ogni modo, l'episodio è stato soprattutto introduttivo, aprendo le porte alla prossima puntata con il fatidico scontro tra Goku e Vegeta contro il dio della distruzione Beerus, anticipato nella locandina promozionale di qualche settimana fa.

A tal proposito, in cima alla notizia, è disponibile l'intera prima puntata sottotitolata in inglese. Alla fine dell'episodio, inoltre, è possibile dare un'occhiata al nuovo villain, intento a progettare il prossimo piano per assoggettare l'Universo. A partire dal prossimo mese, in occasione della seconda puntata, faranno il loro debutto Xeno Goku e Xeno Vegeta, già annunciati come protagonisti per questo nuovo arco narrativo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo debutto di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina.