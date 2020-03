Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission introduce Xeno Trunks ai Guerrieri Z

Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission è la seconda stagione dell'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes, basato in parte sull'omonimo videogioco. Questa seconda fase è partita da pochi giorni con il primo episodio che non ha mancato di introdurre la nuova trama, i personaggi e i nemici che si avvicenderanno nelle puntate successive.

Come i fan sanno, in Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission sono presenti i guerrieri Xeno, personaggi di una realtà alternativa e che quindi non hanno niente a che fare con i Guerrieri Z che conosciamo per le serie canoniche. Ai nostri protagonisti viene presentato il Trunks del Futuro che fa parte dei guerrieri Xeno.

Questo Trunks del Futuro è infatti diventato un guerriero che pattuglia il tempo per assicurarsi che la linea temporale rimanga sempre la stessa e non venga modificata per scopi nefandi. Nel primo episodio di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, Trunks interviene per salvare il potente uccello mitico Toki Toki, obiettivo principale degli Dei della Distruzione, e si unisce a Pan, Goku e Vegeta per un viaggio che servirà per salvare la realtà. Finora non ha mostrato la trasformazione in Super Saiyan God che abbiamo visto nelle ultime puntate della stagione uno di Super Dragon Ball Heroes, ma di sicuro c'è tempo per far tirare fuori il vero potenziale al personaggio.