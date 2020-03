Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission: nuovi eroi nel secondo episodio

Il primo episodio della seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes, che ricopre l'arco narrativo intitolato Big Bang Mission, è finalmente approdato in rete nella notte. Il debutto dell'anime, tuttavia, è accompagnato dalla sinossi della seconda puntata, già disponibile in rete.

Gli iconici eroi tratti dal potentissimo immaginario di Akira Toriyama sono pronti a una nuova straordinaria avventura all'insegna di combattimenti avvincenti. Il primo episodio della seconda stagione dell'adattamento animato dell'omonimo videogioco non canonico è stato a lungo atteso dagli appassionati, tuttora in cerca di novità in merito al destino di Dragon Ball Super 2. Ad ogni modo, grazie a DBSChronicles è già possibile dare un'occhiata alla sinossi della prossima puntata che qui segue:

"Goku e i suoi amici si scontrano con Beerus in una guerra a tutto campo, tuttavia non riescono a farla franca contro il mastodontico potere dell'avversario. In questa tesissima atmosfera, Goku:Xeno insieme ai suoi compagni fa la sua apparizione. Dopo una chiacchierata tra le controparti, Goku e i guerrieri Z danno un'occhiata verso l'alto e notano che le gigantesche radici dell'albero hanno ricoperto il cielo, mentre Fu osserva con un "Uccello Nero"."

L'episodio in questione, inoltre, vi ricordiamo sarà intitolato "Il piano di Fu! La temibile minaccia dell'Albero dell'Universo". E voi, invece, cosa vi aspettate dalla prossima puntata? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.