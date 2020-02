Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission si origina dall'arco del Reame Demoniaco Oscuro

Sta per partire la stagione 2 di Super Dragon Ball Heroes, l'anime su Youtube pubblicato una volta al mese e che ha lo scopo di sponsorizzare il videogame. Intitolato Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, il secondo atto della storia non canonica introdurrà nuovi e vecchi nemici per i protagonisti, alcuni nati da una storia precedente.

Il promo di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission andato in onda in Giappone nei giorni scorsi ha spiegato cosa dovrà affrontare l'alleanza di Goku, Vegeta, Xeno Goku e Xeno Vegeta nella prossima serie. Dopo aver anticipato un possibile scontro Goku VS Beerus, i fan si sono chiesti delle origini di questa saga futura che rivedrà Fu come nemico.

Veniamo quindi reintrodotti all'arco del Reame Oscuro Demoniaco con i due video che potete vedere nei tweet in calce. Questi riassumono la storia del Reame Oscuro Demoniaco parzialmente trattato nell'episodio OVA di Super Dragon Ball Heroes e affrontato interamente nel videogioco e nel manga.

"75 milioni di anni fa, Chronoa e Mechikabura combatterono per la posizione di Kai Supremo del Tempo. La prima riuscì a vincere e rinchiuse l'avversario nelle Crepe del Tempo. Il tempo passa e una scienziata di nome Towa, nel Reame Oscuro Demoniaco, è riuscita a liberare Mechikabura. Utilizzando le Sfere del Drago oscure hanno iniziato una lotta contro gli Xeno Guerrieri. Nonostante gli ardui nemici, Mechikabura viene sconfitto da Xeno Trunks e Xeno Vegeth."

Sul finale di questa storia assistiamo all'avvento di Fu, antagonista principale della saga della Genesi dell'Universo che vedremo in Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission.