Super Dragon Ball Heroes: le bio degli eroi della Ultra God Mission

Dopo una breve pausa coincisa con la fine della Big Bang Mission, l'anime di Super Dragon Ball Heroes ha fatto ritorno con una nuova, entusiasmante saga. Che cosa succederà, e chi sono i protagonisti ufficiali della Ultra God Mission?

Il primo episodio di questo nuovo arco narrativo ha gettato le fondamenta per una nuova, epica battaglia. Un diverbio tra l'attuale e la precedente Kaioshin del Tempo porterà infatti a un conflitto senza precedenti.

Come vediamo dalla key visual di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, è stato organizzato un torneo tra i migliori combattenti provenienti dallo spazio e dal tempo. Tra i quasi cento partecipanti, ve ne sono alcuni che conosciamo piuttosto bene.

Su Twitter, l'utente @DBSCHronicles ha condiviso le biografie ufficiali di alcuni di essi. Goku viene ovviamente descritto come un Saiyan puro di cuore che si allena quotidianamente per diventare il più forte. Vegeta, invece, è un Saiyan orgoglioso, che come il rivale Kakarot è stato invitato al torneo. Gohan è un ragazzo studioso, ma che abbandona momentaneamente i libri per prendere parte al grande combattimento organizzato da Aios. Al suo fianco, troverà il suo maestro Piccolo.

Tra i guerrieri della Terra ne troviamo anche uno storico, Yamcha, che ha già dato il via alla sua battaglia di Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission. Ci sono poi altri due combattenti provenienti da Universi diversi, ossia Jiren e Hit.

Protagonista di questo arco è anche Xeno Goku, che pare dovrà scontrarsi con il se stesso parallelo. Ovviamente, non poteva mancare Xeno Trunks, pronto a difendere la Kaioshin Chronoa. Antagonisti della saga dovrebbero essere Aios, ex Kaioshin, e il misterioso guerriero in nero dalle sembianze di Goku.