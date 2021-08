Super Dragon Ball Heroes: Blue contro Rosé, cosa succederà nel prossimo episodio?

L'arco narrativo della Guerra Spazio-Tempo ha portato i fan di Super Dragon Ball Heroes attarverso un epico e complesso scontro con Goku Black, il quale, più potente che mai, intende porre fine all'umanità. Riusciranno Goku e Vegeta a fermarlo?

Nell'episodio 37 di Super Dragon Ball Heroes, il sedicesimo della Big Bang Mission, Goku Black ha fatto il suo terribile ritorno in scena. Mentre Gohan affrontava un suo vecchio rivale, a occuparsi della nemesi di Goku è stato il misterioso Guerriero Incappucciato.

Intanto, Goku e Vegeta erano stati invitati da alcuni ex demoni ad allenarsi in una versione alternativa della Stanza dello Spirito e del Tempo. Una volta usciti, i due Saiyan hanno immediatamente mostrato i frutti dell'addestramento: uno ha padroneggiato l'Ultra Istinto, mentre l'altro ha controllato l'aura Berserk. Tuttavia, Goku Black si è trasformato in Super Saiyan Rosé 3.

Nel corso della prossima puntata, intitolata "La resa dei conti nell'Universo Copia! Scontro tra blu e scarlatto", vedremo lo scontro definitivo tra le parti. L'episodio, la cui uscita è prevista per il 15 o il 22 agosto 2021, molto probabilmente ci porterà ad ammirare una nuova, epica trasformazione, il Super Saiyan 4 Rosé.

Se davvero Black dovesse raggiungere questa forma, allora per Goku Ultra Istinto e Vegeta Berserk potrebbe essere la fine. I due saranno costretti a utilizzare la fusion? Quale mostruoso guerriero ne uscirebbe fuori? Vi lasciamo al cinematic trailer di Super Dragon Ball Heroes.