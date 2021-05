Super Dragon Ball Heroes: il cambiamento di Vegeta, è il Saiyan più forte?

La nuova saga di Super Dragon Ball Heroes sta regalando agli spettatori combattimenti epici, incredibili ritorni, temibili antagonisti e spaventose trasformazioni. Circondato dagli avversari, Vegeta ha dimostrato tutto l'orgoglio di cui è capace il principe della razza guerriera per eccellenza.

Nel corso del terzo episodio dello Space-Time War Arc, Vegeta si ritrova spaesato sul Pianeta Vegeta, terra natale dei Saiyan che fu distrutta da Freezer e il suo esercito. Ma il luogo in cui si è risvegliato il principe non è la sua casa, bensì l'Universo Parallelo creato da Fu.

Sul Pianeta Vegeta, il protagonista si ritrova subito circondato da due avversari, due temibili Saiyan pronti a vendicarsi e a metterlo al tappeto. In situazione di vantaggio numerico, Cumber e Turles riescono a mettere in seria difficoltà il loro principe. In particolare, è Turles l'avversario di Vegeta. Il pirata spaziale, antagonista principale della pellicola Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo, è però più potente che mai. In Super Dragon Ball Heroes ha raggiunto il Super Saiyan 3, o almeno apparentemente.

In realtà, Turles è pervaso dall'aura dell'Evil Saiyan, la stessa che circonda il folle Cumber. Nel corso del combattimento, come potete vedere dal Tweet in calce all'articolo condiviso dall'utente DBS Hype, Turles cerca di trasmettere l'energia oscura dell'Evil Saiyan a Vegeta. In un primo momento, il Principe dei Saiyan non riesce a trattenere quell'aura oscura e si lascia andare alla furia del berserk, ma ricordando il suo passato, riesce infine a incanalare quell’energia per raggiungere una nuova forma.

Vegeta ha dunque raggiunto una nuova trasformazione del Super Saiyan Blue. La sua aura è ora circondata da un alone oscuro, oltre che da quello classico azzurro. Il contorno dei suoi occhi, inoltre, è decisamente più marcato, esattamente come avviene per il Super Saiyan 4. Turles è spacciato. Probabilmente, Super Dragon Ball Heroes ci porterà alla scoperta delle origini del Super Saiyan God.

Nel frattempo, il nuovo film di Dragon Ball Super uscirà ufficialmente nel 2022.